Штат Огайо, США, 5 марта, 2023, 05:29 — ИА Регнум. 4 марта сошёл с рельсов поезд в округе Кларк американского штата Огайо. В экстренных службах попросили местных жителей не приближаться к месту ЧП, сообщил телеканал NBC.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

Состав принадлежит транспортной компании Norfolk Southern. Её представитель рассказал, что с рельсов сошли порядка 20 вагонов, никто не пострадал. В ближайшее время начнутся работы по расчистке территории, где произошло ЧП.

«Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк просит жителей укрыться на местах в целях предосторожности», — сообщают муниципальные власти. Людей просят не подходить к месту аварии ближе, чем на 300 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ЧП произошло в Огайо 3 февраля. Тогда после схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.