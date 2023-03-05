На Всекитайском собрании народных представителей заявили о планах КНР увеличить ВВП за год на 5%

Пекин, , 05:08 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 3% в 2022 году, несмотря на сложную обстановку в мире и пандемию COVID-19. О намерении увеличить этот показатель ещё на 5% за 2023 год заявили в Пекине 5 марта на ежегодной сессии 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост ВВП Китая составит 5%», — следует из обнародованного на мероприятии документа.

В докладе также отмечено, что в 2022 году ВВП вырос на 2,5% меньше, чем прогнозировалось. Рост осуществлялся на фоне множества вспышек коронавирусной инфекции и нестабильности мировой ситуации. Всего объём Валового внутреннего продукта Китая составил 121 триллион юаней, или почти 18 триллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года заместитель главы канцелярии финансово-экономической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хань Вэньсю Читайте также: заявлял, что объем экономики Китая по итогам года превысит $17,19 трлн. Тогда ожидалось, что ВВП страны увеличится на 4,9%.