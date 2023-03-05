Вашингтон, 5 марта, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Два лётчика ВСУ прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолётами. Об этом сообщил 5 марта телеканал NBC.

Фото Виктора Молодцова Самолёт боевой авиации

Отмечается, что речь не идёт о возможном обучении пилотирования боевых машин, в том числе истребителей F-16. Их оценят и сделают вывод, сколько времени потенциально может занять их подготовка.

Оценка пилотов проходит на военной базе США в штате Аризона. Минобороны одобрил приезд десяти украинских лётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки военных самолётов Украине — «всего лишь вопрос времени», заявил 4 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.