* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Вооружение американского производства, которое было оставлено в Афганистане, распродаётся — в том числе в Россию и Китай. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подтвердил свои слова сведениями из публикаций, из которых следует, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на втором месте в мире по продажам вооружений.

«Они распродают всю прекрасную, совершенно новую технику, которую мы им дали. Вертолёты Apache, которые являются лучшими в мире. Один они отдали России, один — Китаю», — высказал мнение Трамп.

Он выразил опасения, что в РФ и КНР могут разобрать американские военные самолёты, чтобы сделать подобные, «потому что они на самом деле очень умные».

По расчётам Трампа, в Афганистане должны находиться предоставленные США 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. единиц военной техники. Большинство вооружений были абсолютно новыми, подчеркнул бывший американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп также заявил, что может в течение суток разрешить украинский конфликт, если будет избран главой государства в 2024 году. Политик заверил, что противостояние между Киевом и Москвой никогда бы не вылилось в вооружённый конфликт, если бы он возглавлял США.