Москва, 5 марта, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Эвакуированный 4 марта из Артёмовска в Донецк местный житель Александр Брежнев рассказал, что ВСУ обстреливали жилые кварталы города с мая 2022 года. При этом полиция заставляла людей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Мужчина рассказал, что украинцы много домов попалили, разрушали всё, не жалели никого.

По словам Брежнева, фиксировать последствия артобстрелов приезжала украинская полиция и заставляла под диктовку писать поклёпы на российских военных.

«И с ними не поспоришь, бесполезно это было», — добавил эвакуированный.

Как сообщало ИА REGNUM, британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответить за свои слова о «российской агрессии».