Трамп готов за сутки урегулировать конфликт на Украине, если станет президентом США

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обещал в течение суток разрешить украинский конфликт, если будет избран главой государства в 2024 году. Об этом он заявил на ежегодном съезде американских консерваторов в округе Колумбия, высказывание политика опубликовано некоторыми телеканалами.

Трамп Gage Skidmore

«Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов», — заверил Трамп.

Он не стал раскрывать, какие конкретно действия готов предпринимать для обеспечения достижения мира на Украине, из опасений потерять возможность впоследствии применить эти методы. Политик заверил, что противостояние между Киевом и Москвой никогда бы не вылилось в вооружённый конфликт, если бы он возглавлял США.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп также считает, что огромные вложения в Украину со стороны Соединённых Штатов Америки нелогичны на фоне сравнительно малых объёмов поддержки Киева странами Европы. Он намерен не допускать втягивание США «в бессмысленные войны в странах, чьи названия в Америке даже никому не известны».