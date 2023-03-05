Москва, 5 марта, 2023, 03:53 — ИА Регнум. После обучения в Великобритании украинских военных либо не задействовали в спецоперации, либо отправляли выполнять странные задачи из-за отсутствия вооружения. Об этом рассказал сдавшийся в плен ВС РФ военнослужащий ВСУ по фамилии Крикливый, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна «моталыга» (бронированный многоцелевой транспортёр-тягач — прим. ИА REGNUM), и то нам её подарил другой батальон, потому что наша сгорела», — отметил он.

По словам пленного, в Великобритании он обучался на гранатомётчика. После завершения тренировок и возвращения в Житомир он вместе с сослуживцами какое-то время жил в доме и нёс вахту без каких-либо боевых задач. Затем военных отправили в зону соприкосновения, где давали сбивчивые и нелогичные указания, а также «просили потерпеть» в то время, как позиции обстреливались и солдаты получали ранения.

«Нас стали обстреливать ваши ребята, мы немного с ними сцепились. Восемь человек в первом блиндаже они положили, нас осталось пять человек во втором. Мы подняли руки, сняли бронники и каски и сдались», — рассказал украинский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее добровольно сдавшийся в плен боец ВСУ Роман Яковлев рассказал о том, что в его подразделении были серьёзные проблемы с продуктами питания и сложные бытовые условия — пайки холодные, вода замёрзшая. Пленный сообщил, что солдаты обмораживают руки, ноги из-за того, что очень холодно, нет теплой одежды.