Лондон, 5 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответить за свои слова о «российской агрессии».

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Немецкий политик на своей странице в Twitter написала, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», действие которого направлено на осуждение России за спецоперацию.

»*** (Способ покончить с собой), ты, ядовитая глобалистская ведьма», — резко ответила Робертс главе ЕК фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся всё более очевидными. Об этом заявил депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.