The Spectator: конфликт на Украине меняет миропорядок и помогает России и Китаю

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Конфликт на Украине привёл к крупнейшему перераспределению богатств между странами мира и ускорил изменение миропорядка. Об этом заявил британскому изданию The Spectator писатель и профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, причиной глобальных изменений стало то, что страны с большим запасом энергоресурсов смогли получить сверхприбыли. В пример эксперт привёл доходы британских компании BP и Shell, американских Exxon, Chevron, французской Total Energies, общая прибыль которых в 2022 году составила $200 млрд. Страны ОПЕК получили за экспорт нефти в этот период $850 млрд. На этом фоне страны Европы страдали от роста инфляции и дороговизны энергоносителей, отметил профессор.

Он обратил внимание, что при этом украинский конфликт и реакция на него стран Запада «породили огромные возможности для китайско-российского сотрудничества». Он назвал объединяющим страны фактором мнение о «нестабильности, деструктивности и непредсказуемости Запада». Страны, которые «давно относились с подозрением к американскому могуществу», также готовы поддержать переход к многополярности, подчеркнул Франкопан, говоря об Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

«Костяк западной коалиции остаётся прочен, но ей не удалось заручиться поддержкой многих государств, отказавшихся вставать на ту или иную сторону. Дипломатические усилия Москвы, которая последние 10 лет налаживала связи и оттачивала свой нарратив, принесли плоды», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Пекин сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым технологиям Запада, в этих условиях две страны могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил 4 марта посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.