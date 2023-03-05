В Иркутске ликвидируют сложное возгорание на 16-м этаже строящегося дома

Иркутск, , 03:06 — REGNUM В Иркутске загорелись строительные леса в строящемся многоэтажном доме на улице Байкальской. Тушение пожара затруднено угрозой обрушения строительных конструкций, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Ведомством опубликовано видео пожара, на кадрах верх здания объят ярким пламенем. Возгорание зафиксировано на 16-м этаже, сообщение о ЧП поступило пожарным в 4:46 по местному времени (23.46 мск).

«Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка», — отметили в МЧС.

Пожарным пришлось около часа разбирать строительные материалы и металлические конструкции, чтобы добраться до возгорания с помощью подъёмников. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Чишмы в Башкирии сотрудники МЧС 3 марта тушили пожар в магазине «Светофор». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.