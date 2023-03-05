Захарова о фейке с её нецензурным словом в эфире: кому-то приятны такие делишки

Москва, , 02:56 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на провокационное «поздравление с пятилетием инцидента в Солсбери», опубликованное для неё в сети.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова вспомнила, что ей приходилось проводить брифинги по 3 часа в день, чтобы дезавуировать «чудовищную ложь с отравлением Скрипалей», направленную против Москвы.

«Всем известно, что сложнее всего отстаивать правду. И вот в день годовщины запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно «но». Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы «60 минут» от 13 марта 2018 года, и посвящён он был именно Скрипалям.

Пустячок, а кому-то приятно заниматься такими делишками», — написала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона».

Москва настаивает на объективном расследовании «дела Скрипалей» и осуждает попытки Лондона возложить на Россию ответственность за этот инцидент. Об этом 4 марта заявила Мария Захарова.