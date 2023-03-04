Москва, 5 марта, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Находящийся в реанимации в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» уже почти два месяца олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров пришёл в сознание после медикаментозного сна и начал шевелиться. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья фигуриста. А 4 марта Костомаров пришёл в сознание и начал двигаться.

Подчеркивается, что до полного прихода в себя потребуется время.

Как сообщало ИА REGNUM, у 46-летнего олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Фигурист попал в больницу с пневмонией 10 января.