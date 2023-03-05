Трамп призвал ограничить финансирование Киева: для Европы успех Украины важнее, чем для США

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Огромные вложения в Украину со стороны Соединённых Штатов Америки нелогичны на фоне сравнительно малых объёмов поддержки Киева странами Европы, заявил американский экс-президент Дональд Трамп. Его мнение было высказано на ежегодном съезде американских консерваторов в округе Колумбия и опубликовано некоторыми телеканалами.

Трамп Gage Skidmore

«Мы все хотим увидеть успех, но для стран Европы он гораздо важнее, чем для нас, из-за их местоположения», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что из Вашингтона в Киев уходят миллиарды долларов, и в сравнении с этим страны ЕС выделяют не много средств. Трамп обещал, что если будет избран президентом в 2024 году, то не допустит больше втягивание США «в бессмысленные войны в странах, чьи названия в Америке даже никому не известны».

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование Киева со стороны Вашингтона только способствует затягиванию конфликта на Украине, заявлял Трамп 21 февраля. Он выразил уверенность в том, что он мог бы урегулировать конфликт на Украине в течение суток, если бы занимал пост главы США.