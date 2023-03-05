В КНДР требуют от ООН немедленно прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи

Пхеньян, , 02:20 — REGNUM В министерстве иностранных дел Южной Кореи прокомментировали совместные военные учения Южной Кореи и США, призвав международное сообщество и ООН вмешаться в ситуацию. Эти действия усиливают напряжённость на Корейском полуострове, заявил замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения», — отметил он.

Представитель МИД КНДР указал на то, что учения «повышают уровень конфронтации» между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Южной Кореи и США провели совместные учения авиации в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. В учениях приняли участие американские самолеты F-16, тяжелый бомбардировщик B1-B, а также истребители южнокорейских ВВС F-35A и F-15K.