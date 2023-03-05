Бывший президент США Дональд Трамп: конфликт на Украине может разрешиться в течение суток

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Дональд Трамп заявил, что знает, как разрешить ситуацию на Украине в течение суток. Подробности своего плана он раскрывать не стал и пообещал, что реализует его в случае переизбрания на должность президента США. Об этом Трамп заявил на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

Трамп Gage Skidmore

Экс-президент подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине не является сложной задачей, и её можно решить в течение 24 часов. Трамп заявил, что он никогда бы не допустил подобной ситуации, если бы являлся президентом США.

«Эта война должна разрешиться за сутки», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, запись исполнения гимна Америки участниками штурма Капитолия опубликовал экс-президент США Дональд Трамп. Он создал музыкальную композицию, соединив пение хора осуждённых сторонников с собственным чтением присяги на верность американскому флагу.