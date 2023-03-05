МВД: в Краснодарском крае оскверняли могилы, возбуждено уголовное дело

Северский район, Краснодарский край, , 02:08 — REGNUM В селе Михайловском Краснодарского края обнаружены 15 осквернённых могил. Сотрудники полиции ищут тех, кто мог это сделать, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Кладбище. Крест Tama66

«В результате проведенной проверки полицейские установили 15 фактов повреждения надгробных сооружений», — отметили в ведомстве.

С жалобой на осквернение могил в правоохранительные органы обратились местные жители. На основании осмотра надгробий было возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (статья 244 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года 16-летнего подростка из Воронежа признали виновным в осквернении мест захоронения. Вместе с другом он испражнялся на могилы на кладбище «Лесном» и сопровождал свои действия нецензурными выражениями. Суд назначил юноше наказание в виде 100 часов обязательных работ.