Эскортницу Волощук, получившую награду от разведки Украины, внесли в базу «Миротворца» из-за Крыма

Киев, , 01:55 — REGNUM Украинскую эскортницу и блогера Оксану Волощук (псевдоним Ксюша Манекен), которая осенью 2022 года получила от ГУР государственную награду, внесли в базу данных сайта «Миротворец». Об этом 4 марта сообщили СМИ Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Волощук обвинили в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

В частности, блогершу уличили в том, что она ранее в соцсетях писала восхваляющие посты про Крым. На тот момент он уже был в составе России.

«Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму всё мирно», — заявляла Оксана Волощук.

При этом, по словам украинки, эта запись была сделана в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Волощук получила медаль «За содействие военной разведке». Этим она похвасталась в соцсетях. Правда, не уточнила, за что именно получила награду.