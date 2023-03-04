Вашингтон, 5 марта, 2023, 01:53 — ИА Регнум. В СМИ США не обсуждается тема расследования взрывов на российских трубопроводах «Северный поток», потому что в Штатах не хотят знать правду об этом инциденте. Соответствующее заявления сделал автор статьи в журнале The American Spectator.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

В том числе поэтому в стране не уделили внимания статье журналиста Сеймура Херша, проводившего собственное расследование причин взрывов, говорится в материале. Автор считает правдоподобными выводы и доказательства, приведённые в статье, несмотря на то, что Херш ссылается на анонимные источники. В журнале отмечена явная выгода США от диверсии — Германия могла бы получать вдвое больше бюджетного газа, если бы магистрали продолжали функционировать.

«По понятным причинам многие политики и эксперты рассматривали это как серьёзный потенциальный источник доходов для России и как потенциальную зияющую дыру в любых экономических санкциях, которые Запад мог бы ввести против Москвы в связи с её действиями на Украине», — считает автор.

Он назвал тревожным сигналом отсутствие освещения расследования взрывов: «Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования взрывов на «Северных потоках» было собрано уже много сведений, но по ним либо не делают выводов, либо замалчивают эти заключения, заявил 4 марта французский генерал в отставке Доминик Тренкан. Он считает абсолютно достоверной, правдоподобной и проверенной версию, представленную американским журналистам Сеймуром Хершем,