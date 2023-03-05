Москва, , 01:28 — REGNUM Соглашения о безвизовых поездках могут быть подписаны между Россией и 11 государствами. О подготовке межправительственных документов рассказал ТАСС замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

Шенгенская виза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В случае достижения соглашений безвизовые поездки будут открыты между Россией и Саудовской Аравией, Кувейтом, Багамами, Малайзией, Мексикой, Бахрейном, Оманом, Барбадосом, Гаити, Замбией, Тринидадом и Тобаго.

Иванов подчеркнул, что подписание межправительственных документов зависит от обеих сторон безвизового регулирования. Он пообещал известить граждан России о начале действия договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывающим из России в Китай пассажирам с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. В Министерстве транспорта РФ заявили, что в 2023 году количество авиарейсов между Россией и Китаем кратно увеличится.