Минобороны России открыло дополнительную горячую линию по вопросам спецоперации

Москва, , 01:33 — REGNUM В Министерстве обороны РФ рассказали, что открывают дополнительный телефонный горячий номер по вопросам специальной военной операции.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения СВО — 117.

Также действующим остаётся и номер 122, по которому можно задать вопросы о частичной мобилизации и призыве на военную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения ВС РФ вооружением.

Отдельно уделили внимание организации боевой подготовки резерва, военно-политической работы и другим видам обеспечения Вооруженных сил.