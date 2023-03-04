Москва, 5 марта, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Конфликт между США и Китаем становится сильнее, ситуация развивается в сторону усугубления противостояния между странами. Такое мнение высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

President.gospmr.org Алексей Пушков

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Избежать его никак не удастся», — уверен он.

По мнению сенатора, об обострении ситуации свидетельствует каждый шаг, который делается как со стороны Китая, так и со стороны Штатов. В том числе таким признаком Пушков считает намерение США ввести запрет на инвестиции в китайские технологии под предлогом наличия угроз для американской национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о том, что Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России, и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ.