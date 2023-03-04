Днепропетровск, Украина, 5 марта, 2023, 01:12 — ИА Регнум. В Днепропетровске возникли проблемы с электроснабжением. Часть города обесточена, сообщило украинское издание «Страна. ua».

ИА REGNUM Без света

«Днепр частично обесточен», — проинформировало СМИ.

Предварительной причиной проблем с подачей электричества названы технические неполадки, которые возникли на узловой станции. Восстановление электроснабжения ожидается в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетические мощности Украины нужно готовить к следующему зимнему периоду, что может повлечь за собой новые перебои в электроснабжении, предупреждал 26 февраля энергохолдинг ДТЭК.