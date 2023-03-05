СЦКК: в ДНР зафиксированы за сутки 16 обстрелов ВСУ, погибли два человека и ранены четверо

Донецк, , 01:03 — REGNUM В сторону населённых пунктов Донецкой Народной Республики прилетели 40 снарядов за сутки 4 марта. Обстрелы велись ракетами калибра 152 и 155 мм, сообщил Совместный центр по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерийский обстрел

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватский район, город Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка», — отметили в СЦКК.

Всего было зафиксировано 16 обстрелов, шесть из них по Донецку. Атаки на Горловку совершались девять раз, на ясиноватском направлении произошёл один обстрел.

В Горловке погибли два мирных жителя, повреждены 13 домов и два социальных объекта. В Донецке были ранены четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 4 марта в Донецке сработала система противовоздушной обороны, залпы были слышны в центре города. Жители города публиковали в социальный сетях фото осколков неизвестной ракеты.