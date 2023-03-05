Российские военные начали применять против ВСУ в спецоперации новые планирующие бомбы УПАБ-1500Б

Донецк, , 01:06 — REGNUM Вооруженные силы РФ уже используют в зоне СВО новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б, масса которых 1500 кг. Об этом написали «Военкоры Русской Весны».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что первые бомбы начали использовать по укрепрайонам противника на авдеевском направлении.

Планирующие снаряды оснащены инерциальной и спутниковой системами навигации и предназначены для ликвидации высокозащищенных объектов, которые находятся на дальности до 40 км. Их впервые представили в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные сирены в ночь на 5 марта прозвучали в четырёх областях Украины.

Под Авдеевкой российские артиллеристы демонстрируют точность попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ.