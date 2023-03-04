Донецк, 5 марта, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ уже используют в зоне СВО новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б, масса которых 1500 кг. Об этом написали «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Отмечается, что первые бомбы начали использовать по укрепрайонам противника на авдеевском направлении.

Планирующие снаряды оснащены инерциальной и спутниковой системами навигации и предназначены для ликвидации высокозащищенных объектов, которые находятся на дальности до 40 км. Их впервые представили в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные сирены в ночь на 5 марта прозвучали в четырёх областях Украины.

Под Авдеевкой российские артиллеристы демонстрируют точность попадания первым же снарядом от «Града» по танку ВСУ.