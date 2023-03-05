Артём Дзюба о хет-трике в матче с «Ростовом»: Георгича огорчить — дело обязательное

Москва, , 00:56 — REGNUM Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матча с «Ростовом», в котором он забил сразу три гола в ворота соперника. Футболист, говоря о своём хет-трике, с улыбкой отметил, что «Георгича огорчить — это всегда дело обязательное». Слова Дзюбы процитировало «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дзюба отметил, что после третьего гола получил травму от удара пяткой в колено. Это не позволило забить ему четвёртый мяч в игре с «Ростовом», но он счастлив трём голам.

«Главное — победа, было важно победить, потому что «Локомотив» в непростой ситуации, в которой не должен находиться. Атмосфера была отличная», — сказал Артём Дзюба.

Он отметил, что победа «Локомотива» в прошедшем матче — это общая заслуга, и поблагодарил сокомандников за доверие и передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, Дзюба в феврале 2023 года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта состоялся его дебют за железнодорожников в чемпионате России.