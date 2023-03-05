Запорожье, Запорожская область, , 00:46 — REGNUM В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, прогремел взрыв. Об этом сообщил 5 марта в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Он оценил удар как мощный. Взрыв был зафиксирован в 23:17 по местному времени (совпадает с мск).

«Прозвучал громкий объёмный взрыв. Подробности позже», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта погибли одиннадцать жителей пятиэтажного дома в Запорожье. В здание попал снаряд. Рогов предположил, что причиной падения ракеты могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины.