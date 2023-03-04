Запорожье, Запорожская область, 5 марта, 2023, 00:46 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, прогремел взрыв. Об этом сообщил 5 марта в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Он оценил удар как мощный. Взрыв был зафиксирован в 23:17 по местному времени (совпадает с мск).

«Прозвучал громкий объёмный взрыв. Подробности позже», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта погибли одиннадцать жителей пятиэтажного дома в Запорожье. В здание попал снаряд. Рогов предположил, что причиной падения ракеты могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины.