Американский ветеран Дрейвен жёстко осудил НАТО за критику президента РФ Владимира Путина

Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Ветеран американской армии, писатель и блогер Ноктис Дрейвен ответил на выпад НАТО в сторону российских лидеров. На странице Североатлантического альянса в Twitter опубликована нарезка из цитат президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о спецоперации на Украине. Авторы видео критикуют позицию Москвы в российско-украинском конфликте.

Владимир Путин и Сергей Лавров Kremlin.ru

Дрейвен считает, что такая реакция НАТО свидетельствует о том, что Запад напуган и практически в агонии, раз опускается до такой неуклюжей пропаганды.

«Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь», — написал американец.

Ветеран боевых действий заверил, что желание США и Запада контролировать весь мир — изначально провальное.

«Это всё равно что пытаться зажать кулак, полный песка, а в итоге он просыплется сквозь пальцы», — пояснил Дрейвен.

Отметим, в своих публикациях автор, как правило, не придерживается ни одной из сторон конфликта. Он призывает прекратить финансирование ВСУ, и не высказывает открытой поддержки ни США, ни России.

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