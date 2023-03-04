Тель-Авив, Израиль, 5 марта, 2023, 00:36 — ИА Регнум. В Израиле продолжаются акции протеста против реформы в судебной системе страны. Жители вышли на митинги 4 марта, количество участников этих акций достигает десятков тысяч человек, сообщило издание Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Протесты связаны с намерением властей принять вторую часть судебной реформы в законодательном органе страны Кнессете. Митинги проходят по всему Израилю, в них участвуют десятки тысяч граждан, говорится в статье. Только в Тель-Авиве, по данным издания Haaretz, в массовом протесте участвовали порядка 150 тыс. жителей.

Митинги в Израиле против судебной реформы проходят уже на протяжении двух месяцев. Правительство страны намерено внедрить ограничения, в соответствии с которыми судебная власть больше не сможет отменять решения исполнительной и законодательной ветвей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля израильские полицейские задержали 21 участника акции протеста против судебной реформы в стране. Были перекрыты дороги в городе, в результате столкновений с протестующими в Тель-Авиве пострадали несколько полицейских.