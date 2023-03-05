Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал о своём здоровье: Прикован к постели

Тбилиси, , 00:16 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что чувствует себя очень плохо. О сильном похудении и болях в теле он сообщил немецкой газете Bild.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — сказал экс-глава государства.

Он пояснил, что то, что происходит с его здоровьем, может быть вызвано отравлением тяжёлыми металлами. Вес тела Саакашвили снизился со 120 до 65 кг, в теле сильные боли, исследование МРТ зафиксировало повреждение мозга.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее врач Тамара Даварашвили Читайте также: рассказала, что экс-президент Грузии очень слаб и мучается от болей в конечностях. Решать его проблемы со здоровьем мешает несбалансированное питание, подчеркнула она.

Саакашвили находится на лечении, но в освобождении по состоянию здоровья ему было отказано. Его обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году.