Десятилетний мальчик Фёдор из Брянской области рассказал, как был ранен во время атаки диверсантов

Климовский район, Брянская область, , 00:03 — REGNUM Мальчик Фёдор из Брянской области рассказал, как обнаружил, что его ранили пулей диверсанты. Беседу с ребёнком опубликовал телеканал «Россия 24».

Диверсанты Mil.ru

Десятилетний Фёдор спас девочек. Он понял, что надо выходить из машины, и дети все вместе забежали за дома.

«Я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, кровь пошла — я так понял, что это пуля», — рассказал мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта диверсанты ВСУ напали на сёла Любечане и Сушаны в Брянской области, погибли два человека. Фёдор получил ранение, но под обстрелом вывел других детей из машины.

Семьям погибших в результате нападения на сёла в Брянской области выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. руб.