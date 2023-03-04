Киев, 4 марта, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Воздушные сирены в ночь на 5 марта прозвучали в четырёх областях Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Днём ранее почти в десяти областях также включали воздушные сирены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, слышны взрывы в Полтавской области.