Санкт-Петербург, 4 марта, 2023, 23:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области взят под стражу по подозрению в получении взяток бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительство в правительстве региона. Избранная в отношении него мера пресечения будет действовать до 2 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Пресс-служба администрации Ленобласти. Михаил Москвин.

Судом было удовлетворено ходатайство следствия, призывавшего арестовать Москвина в рамках расследования о систематическом получении взяток особо крупного размера. Тесно взаимодействовавшему с вице-губернатором бывшему директору АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» (КРТ) Даниилу Федичеву ранее был избран в качестве меры пресечения домашний арест. Он обвиняется в превышении полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма взяток, полученных Москвиным, оценивается СК РФ в 8,5 млн рублей. В обязанности вице-губернатора входило формирование и реализация государственной политики в отрасли строительства на территории региона.