Москва, 4 марта, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что во время матча 18‑го тура МИР РПЛ против «Ростова» скончался переводчик команды 47-летний Мурат Сасиев.

Torange.biz Скорбь

Галактионов рассказал, что им во время игры сообщили «трагическую новость — скончался наш переводчик Мурат. Этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве».

Тренер добавил, что это «большой шок и удар».

Команда приняла решение, что победный матч с «Ростовом» 4 марта они посвятили Мурату Сасиеву.

«Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

Как сообщало ИА REGNUM, вратарь молодёжной команды футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Давыд Алексеев скончался в возрасте 19 лет.