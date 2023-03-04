Анкара, 4 марта, 2023, 23:32 — ИА Регнум. После землетрясений в Турции погиб 41 701 житель страны и 4267 граждан Сирии. Об этом сообщил 4 марта глава турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Общее количество погибших в результате подземных толчков на турецкой территории составило 45 968. С момента первого землетрясения было зафиксировано ещё более 13 тыс. повторных.

«Обрушилось 26 300 зданий. На месте обрушения 26 032 из них были проведены поисково-спасательные операции», — отметил Сойлу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Предварительно, из-за разрушительных землетрясений экономика страны потеряла 84 млрд долларов.