Тарасова заявила, что её отстранили от комментирования финала Гран-при РФ из-за критики судейства

Санкт-Петербург, , 23:23 — REGNUM Руководство Первого канала отстранило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию. По мнению Тарасовой это случилось из-за её критики судейства. Об этом она 4 марта сообщила ТАСС.

Татьяна Тарасова Пресс-служба минспорта Мордовии

Прославленный тренер назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при «непрофессиональным и безобразным», сказав, что её волнует лишь «справедливость», и это касается и Плющенко, и любого другого спортсмена.

Тарасова назвала судей «важными», но непонимающими, что делают.

«Так не пойдет судить, как вчера. Они как выученные воры — всё знают, и их тяжело поймать. Мне позвонили и сказали, что я не комментирую. На Первом канале не нужны никакие скандалы, в которых я бы принимала участие», — добавила Татьяна Тарасова.

Финал Гран-при проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Тарасова отреагировала на решение Российского антидопингового агентства РУСАДА признать фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил.