Дубай, ОАЭ, 4 марта, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Российский спортсмен Даниил Медведев назвал уникальной свою третью победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он перечислил кубки, которые считает своими главными трофеями, в беседе с ТАСС.

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Так теннисист прокомментировал свою победу со счётом 6:2, 6:2 в решающем матче АТР в Дубае (ОАЭ). Всего Медведев побеждал на соревнованиях 18 раз. Он подчеркнул, что в его карьере ранее не было серии из трёх побед.

«Для меня уникально, что смог выиграть три турнира подряд. Были шесть финалов подряд, но моя максимальная серия состояла из двух турниров», — отметил Даниил Медведев.

По его словам, главным трофеем для него стал кубок победителя Открытого чемпионата США, потому что это турнир Большого шлема. Спортсмен признался, что ему трудно выбрать три самые ценные для него награды.

«Назову ещё, пожалуй, трофей за победу на турнире «Мастерс» в Цинциннати — мы используем его как вазу для цветов, это забавно. И так как я выиграл здесь, пусть будет этот кубок. Но я люблю все свои трофеи», — сказал теннисист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дубае Даниил Медведев играл с россиянином Андреем Рублёвым, встреча продолжалась 1 час 9 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.