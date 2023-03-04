Киев, , 23:02 — REGNUM Генерал Уэйн Эйр, начальник штаба обороны Канады, на встрече в Киеве с военными Украины заверил их в дальнейшей поддержке со стороны Оттавы. Об этом сообщается в опубликованном 4 марта заявлении минобороны страны.

Оттава (сс) Tony Webster

Начштаба Канады встретился в Киеве с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и замминистра обороны Украины Андреем Шевченко. Стороны обсудили, что необходимо Киеву и какой вклад Оттава может сделать в качестве военной помощи.

Отмечается, что Эйр «обещал продолжать поддерживать Украину как напрямую, так и вместе с союзниками в Восточной Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовит ответные меры на санкции, введенные США и Канадой.