NYP: Байден не нашёл, с кем из журналистов поздороваться, развернулся и ушёл со встречи

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Американский лидер Джо Байден в Вашингтоне подошёл к журналистам, но не нашёл, кому пожать руку, и передумал отвечать на сыпавшиеся вопросы. Об этом рассказала газета New York Post.

Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден (сс) acaben

Президент Байден, видимо, хотел с кем-то поздороваться, но не стал. Услышав вопросы, он поднял руки вверх, махнул ими и, развернувшись, ушёл по зеленому полю к ожидавшему вертолёту.

«Байден ошеломил журналистов», — написал автор.

Казусы и ляпы со стороны 81-летнего Джо Байдена становятся достоянием общественности уже не первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, приближенные к президенту Байдену сказали, что он практически принял решение о неприсутствии на коронации короля Карла III в Британии.