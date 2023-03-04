Краснодар, 4 марта, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Двое восьмилетних мальчиков из станицы Новомалороссийской в Краснодарском крае плавали по реке Бейсуг на самодельном плавсредстве. Дети не удержались на «судне», один из них утонул, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

СУ СКР по Туве Утонул ребёнок в реке

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребёнка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — пояснили в ведомстве.

Расследовать ЧП будет Кореновский межрайонный следственный отдел СК региона. Одного из мальчиков спас мужчина, услышавший крики о помощи. Вытащить второго ребёнка он не успел.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Ростове-на-Дону дети провалились под лёд на реке Мертвый Донец.