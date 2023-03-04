МЧС Украины сообщило об 11 жертвах после падения ракеты С-300 на многоквартирный дом в Запорожье

Запорожье, Запорожская область, , 22:27 — REGNUM Погибли одиннадцать жителей пятиэтажного дома в Запорожье, на территории, подконтрольной Украине. В жилое здание попал снаряд, сообщили в МЧС страны.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что падение ракеты могло стать причиной работы системы противовоздушной обороны Украины.

«4 марта во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме обнаружено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших человек (из них один ребёнок)», — сообщили в МЧС.

Снаряд С-300 попал в жилой дом 2 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики в результате разрыва снаряда частично обрушился многоквартирный жилой дом.