В Запорожье после падения снаряда на жилой дом погибли 11 человек
МЧС Украины сообщило об 11 жертвах после падения ракеты С-300 на многоквартирный дом в Запорожье
Запорожье, Запорожская область, 4 марта, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Погибли одиннадцать жителей пятиэтажного дома в Запорожье, на территории, подконтрольной Украине. В жилое здание попал снаряд, сообщили в МЧС страны.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что причиной падения ракеты могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины.
«4 марта во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме обнаружено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших человек (из них один ребёнок)», — сообщили в МЧС.
Снаряд С-300 попал в жилой дом 2 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики в результате разрыва снаряда частично обрушился многоквартирный жилой дом.