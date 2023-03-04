Запорожье, Запорожская область, 4 марта, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Погибли одиннадцать жителей пятиэтажного дома в Запорожье, на территории, подконтрольной Украине. В жилое здание попал снаряд, сообщили в МЧС страны.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что причиной падения ракеты могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины.

«4 марта во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме обнаружено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших человек (из них один ребёнок)», — сообщили в МЧС.

Снаряд С-300 попал в жилой дом 2 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в подконтрольном киевскому режиму Краматорске Донецкой Народной Республики в результате разрыва снаряда частично обрушился многоквартирный жилой дом.