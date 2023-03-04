Москва, 4 марта, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Власти Украины пока не готовы к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против неё. Об этом написал в своём телеграм-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Постпред напомнил, что ещё в сентябре генеральный директор МАГАТЭ предложил создать защитную зону безопасности на ЗАЭС. Но этого до сих пор не случилось.

«Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал Ульянов.

Отмечается, что ЗАЭС находится под охраной российских военных, но ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую территорию в районе атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Запорожской АЭС 4 марта произошло не менее семи взрывов после обстрелов Энергодара со стороны ВСУ.