Премьер Латвии Кариньш считает, что поставки истребителей Украине — вопрос времени

Рига, , 21:58 — REGNUM Поставки военных самолетов Украине — «всего лишь вопрос времени», заявил 4 марта в интервью Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Кришьянис Кариньш Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал Кариньш, добавив, что, если бы у Латвии были самолеты, она бы непременно передала их Украине.

Как сообщалось ранее, пока ни одна западная страна не подтвердила планов поставлять истребители, о которых просят киевские власти. При этом в Великобритании пилотов ВСУ уже начали обучать работе с новыми западными самолетами.