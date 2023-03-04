Премьер Латвии заявил, что поставки самолетов Украине — вопрос времени
Премьер Латвии Кариньш считает, что поставки истребителей Украине — вопрос времени
Рига, 4 марта, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Поставки военных самолетов Украине — «всего лишь вопрос времени», заявил 4 марта в интервью Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Иван Шилов ИА REGNUM
Кришьянис Кариньш
«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал Кариньш, добавив, что, если бы у Латвии были самолеты, она бы непременно передала их Украине.
Как сообщалось ранее, пока ни одна западная страна не подтвердила планов поставлять истребители, о которых просят киевские власти. При этом в Великобритании пилотов ВСУ уже начали обучать работе с новыми западными самолетами.