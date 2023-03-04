Рига, 4 марта, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Поставки военных самолетов Украине — «всего лишь вопрос времени», заявил 4 марта в интервью Spiegel премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Иван Шилов ИА REGNUM Кришьянис Кариньш

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», — сказал Кариньш, добавив, что, если бы у Латвии были самолеты, она бы непременно передала их Украине.

Как сообщалось ранее, пока ни одна западная страна не подтвердила планов поставлять истребители, о которых просят киевские власти. При этом в Великобритании пилотов ВСУ уже начали обучать работе с новыми западными самолетами.