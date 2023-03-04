Белоруссия и Китай договорились о расширении сотрудничества в автомобилестроении

Минск, , 21:53 — REGNUM Белорусские предприятия будут производить 37 тысяч китайских автомобилей Geely в год. О расширении сотрудничества в сфере автомобилестроения договорились президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» первый вице-премьер республики Николай Снопков.

«Это договоренность по сварке, покраске, через некоторое время — реализация штамповки», — уточнил он.

По словам вице-премьера, белорусские и китайские стороны в конце апреля определятся по бизнес-ситуации на внутреннем рынке и на российском рынке, в целом же «ситуация позитивная».

Лукашенко поручил выйти в 2023 году до 60 тысяч производства автомобилей, сказал первый вице-премьер.

Отмечается, что Китай через месяц поставит досмотровое оборудование в аэропорт города Минска на фоне западных санкций против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта по итогам переговоров в Пекине президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху.

Большой пакет подписанных документов касается межрегионального сотрудничества, финансов, банковской сферы, информационного обеспечения торговли и по линии организации Красного Креста.