Лондон, 4 марта, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Великобритания поставит на Украину в два раза больше обещанного количества танков Challenger 2, также возрастёт объём поставок самоходных гаубиц AS-90, заявил посол Украины в королевстве Вадим Пристайко.

VICKIE FLORES/ЕРА/ТАСС Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко

По его словам, в результате визита президента Украины Владимира Зеленского была достигнута договоренность, что вместо 14 танков будет поставлено 28.

Украина получит от Британии 33 единицы 155-миллиметровых установок AS-90 вместо обещанных ранее 30 таких самоходных гаубиц.

Кроме этого, британские власти намерены увеличить в 2,5 раза численность военнослужащих ВСУ, которых обучат в Великобритании, утверждает посол. С начала конфликта в Донбассе британцы подготовили уже 25 тысяч военных ВСУ, уточнил Пристайко.

Он отмечает, что Украина пока не смогла убедить Запад поставлять военные самолёты, ведётся поиск вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что нынешний момент в войне на Украине — «поворотный», и поэтому требуется усилить поддержку ВСУ. По его словам, Британия поставит Киеву в ближайшее время больше оружия, чем за весь 2022 год.