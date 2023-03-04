Дамаск, 4 марта, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли совершил неанонсировавшийся визит на американскую военную базу в Сирии, сообщает 4 марта Reuters.

OLIVIER HOSLET/ЕРА/ТАСС Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

В ходе визита предполагается подвести итоги «борьбы США с ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обсудить меры по защите американских военнослужащих в Сирии.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года член Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц внёс в Палату представителей резолюцию о выводе американских войск из Сирии. Он напомнил, что ввод войск был осуществлен без разрешения Конгресса.

США ввели войска в Сирию в сентябре 2014 года. Официальная причина — «борьба с террористическими организациями». При этом площадь территорий, контролируемых террористами, росла до момента вмешательства в ситуацию России. Вместе с тем военнослужащие США создали на сирийской территории ряд баз и контролируют районы нефтедобычи.