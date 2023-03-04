Пекин, 4 марта, 2023, 21:22 — ИА Регнум. В Пекине президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили объединение усилий для содействия мирным переговорам по разрешению конфликта на Украине, сообщил 4 марта белорусский посол в Китае Юрий Сенько.

Павел Орловский/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

По его словам, лидеры двух стран готовы интегрировать усилия по поиску благоприятных для всех решений.

Сенько напомнил слова Лукашенко, который ранее заявлял, что Белоруссия «очень внимательно смотрит, слышит инициативы Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух стран сделали совместное заявление о стратегическом партнёрстве Белоруссии и Китая.

Стороны договорились об углублении оборонного сотрудничества, сотрудничества в борьбе с терроризмом и цветными революциями.